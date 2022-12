Primaria sectorului 4 a finalizat, in 2 ani,lucrarile la o noua stație de metrou pe Magistrala 2 – Berceni. Stația „Tudor Arghezi” va fi predata Metrorex, care va face toate testele pentru a putea sa o dea in folosința. Noua stație de metrou, Tudor Arghezi, este ultima din capatul sudic al Magistralei 2. Pentru construcția […] The post GALERIE FOTO Prima stație de metrou construita de o primarie, in București. Lucrarile au durat doar doi ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .