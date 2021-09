Stiri pe aceeasi tema

- Sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis, care este profesoara de engleza la Colegiul National ”Gheorghe Lazar” din Sibiu, a participat, luni, la festivitatea de deschidere a anului școlar, potrivit ziarului local Ora de Sibiu. Aceasta a avut și un mesaj pentru elevii care s-au intors la școala.Sotia…

- Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen, care este profesoara de englez la Colegiul National ”Gheorghe Lazar” din Sibiu, a transmis, luni, succes tuturor elevilor si in noul an scolar. ”Sa nu ne incurce pandemia, sa scapam de ea”, a adaugat prima doamna. ”Doresc tuturor un an scolar cu…

- Anul scolar 2021-2022 incepe luni, pe 13 septembrie 2021, pentru elevi si se incheie pe 11 iunie 2022. Are 34 de saptamani și este impartit in doua semestre. Vacanța de iarna este și vacanța intersemestriala, ceea ce face ca primul semestru sa fie scurt, de doar 14 saptamani, in timp ce al doilea semestru…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, miercuri, pe DN7, in județul Valcea, dupa ce doua TIR-uri și doua mașini s-au lovit. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu, la kilometrul 202+600 de metri, intre localitațile…

- Vicepremierul Dan Barna a devenit, marți, tata. Soția sa a adus pe lume un baiețel, la cateva ore dupa ce a a ajuns la spital. Soția acestuia, Olguta Dana Totolici, a ajuns, marți dimineața, la spital, in travaliu. Vicepremierului a lipsit de la ședința USR și a anunțat ca va absenta și de la reuniunea…

- Ministrul Educației a anunțat marți ca școala va incepe cu prezența fizica pe 13 septembrie, pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare. Ministrul a mai spus ca nu este adeptul vaccinarii obligatorii in randul cadrelor didactice. „Școala va incepe pe data de 13 septembrie cu prezența fizica. Bazandu-ma…

- Un elev, candidat la Evaluarea Naționala a obținut o nota la matematica la care nici chiar el nu s-ar fi așteptat. Inițial a fost notat cu nota 3 la matematica, iar dupa contestație, nota finala a fost 8,25. Este vorba de un elev de la Scoala nr. 28 din Galati caruia contestația i-a adus cinci […] The…

- Este vorba de o tanara de 26 de ani care a fost eliminata din examenul de bacalaureat inca de la prima proba. Dispozitivul audio video pe care il folosea pentru aflarea rezultatelor a dat-o de gol. Femeia in varsta de 26 de ani a sustinut proba la in Centrul de Examinare de la Liceul „Ion […] The post…