Autoritatile din Iasi au activat planul rosu de interventie, astazi, dupa ce sistemul de navigatie al unui avion care venea de la Bergamo s-a stricat, iar pilotii nu au putut ateriza in conditii normale. Aeronava avea 107 pasageri la bord. Pilotii unui avion Airbus 321, care venea de la Bergamo, au anuntat probleme tehnice la […]