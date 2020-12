GALERIE FOTO: Paradă militară online de 1 Decembrie 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, a fost marcata timp de 30 de ani prin parade militare, serbari publice și festivitați organizate de autoritați. Anul 2020 este insa unul special și, din cauza pandemiei, toate manifestarile publice de 1 Decembrie au fost restranse, iar accesul publicului limitat sau restricționat, pentru a se respecta masurile impuse de guvern in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus. Guvernul și președintele au anunțat ca anul acesta Ziua Naționala a Romaniei va fi marcata intr-un cadru restrans și fara parada tradiționala . „In acest an, vom onora curajul și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

