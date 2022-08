Stiri pe aceeasi tema

- O ampla operațiune de salvare este in desfașurare in largul coastei Suediei, dupa ce un feribot cu 300 de persoane la bord a luat foc. Autoritațile maritime spun ca trei elicoptere și șapte nave au fost trimise la fața locului pentru a incepe evacuarea celor aflați la bordul navei, relateaza Euronews.„Are…

- O ampla operațiune de salvare este in curs de desfașurare luni in largul coastelor suedeze, unde un feribot de mașini cu 300 de persoane la bord a luat foc, au anunțat autoritațile maritime suedeze. „Exista un incendiu pe puntea auto”, a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al Administrației maritime…

- O ampla operațiune de salvare este in curs de desfașurare luni in largul coastelor suedeze, unde un feribot de mașini cu 300 de persoane la bord a luat foc, au anunțat autoritațile maritime suedeze, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Patru persoane cu varste cuprinse intre 23 și 48 de ani au murit inecate in mare in ultimele 24 de ore, a anunțat marți ISU Constanța. In ultimele 24 de ore, angajații ISU Constanța au intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul a noua persoane extrase din mare de salvamari sau turiști. Trei…

- Un dispozitiv de mici dimensiuni transportat cu o drona a explodat, duminica, in Baza Flotei ruse a Marii Negre, in Peninsula Crimeea, cel putin sase persoane fiind ranite in incident, anunta autoritatile ruse, citate de agentia Reuters. Incidentul a avut loc in Baza navala rusa din Sevastopol. Autoritatile…

- Un dispozitiv de mici dimensiuni transportat cu o drona a explodat, duminica, in Baza Flotei ruse a Marii Negre, in Peninsula Crimeea, cel putin sase persoane fiind ranite in incident, anunta autoritatile ruse, citate de agentia Reuters. Incidentul a avut loc in Baza navala rusa din Sevastopol. Autoritatile…

- Un dispozitiv de mici dimensiuni transportat cu o drona a explodat, duminica, in Baza Flotei ruse a Marii Negre, in Peninsula Crimeea, cel putin sase persoane fiind ranite in incident, anunta autoritatile ruse, citate de agentia Reuters. Incidentul a avut loc in Baza navala rusa din Sevastopol. Autoritatile…

- Ungaria a inregistrat primul caz de variola maimutei la un barbat de 38 de ani, a declarat medicul sef Cecilia Muller pentru agentia de presa de stat MTI, potrivit Reuters. Autoritatile sanitare ungare investigheaza daca barbatul a calatorit in strainatate recent. Autoritatile trebuie sa mai stabilieasca…