- Un sergent rus Nikolay Pasenko, in varsta de 41 de ani, a fost transformat intr-o „bomba umana” cand o grenada trasa de forțele ucrainene i-a zdrobit cutia toracica și a intrat in el, dar nu a reușit sa detoneze, potrivit Ziarului rusesc „Zvezda”. Infanteristul Nikolai a fost grav ranit intr-o lupta,…

- Persoane inarmate necunoscute au furat saci ce conțineau 4 milioane de dolari pe Aeroportul Internațional Domodedovo din Moscova, relateaza TASS. „Pe aeroportul Domodedovo, persoane neidentificate inarmate cu mitraliere s-au deplasat pana la una dintre ieșiri, unde au sustras saci care conțineau numerar…

- Premierul Nicolae Ciuca a felicitat-o sambata pe Giorgia Meloni cu ocazia numirii ca prim-ministru al Italiei. ”Felicitari Giorgia Meloni cu ocazia numirii ca prim-ministru al Italiei! Sunt increzator ca putem continua sa lucram impreuna in cadrul Parteneriatului Strategic Consolidat Romania – Italia,…

- Podul inaugurat de Putin care leaga Crimeea de Rusia prin stramtoarea Kerch, e in flacari. O parte din calea rutiera este afectata. Traficul e oprit. Potrivit informațiilor preliminare, un rezervor de combustibil a luat foc pe una dintre secțiunile podului din Crimeea”, a relatat RIA citand un oficial…

- Uraganul Ian a facut ravagii in Florida si se indreapta spre sud-estul SUA. Cel putin zece persoane au murit, iar peste 2,6 milioane de locuinte au ramas fara curent electric Potrivit BBC, cel putin zece persoane si-au pierdut viata, in timp ce 2,6 milioane de case au ramas fara electricitate. In urma…

- Un avion de pasageri care a decolat din Suceava escortat de doua avioane de vanatoare italiene pentru ca a pierdut legatura radio, pe teritoriul Italiei. Anunțul a fost facut de Forțele Aeriene din Italia, pe pagina de socializare. Un avion Boeing 737 care a decolat din Romania cu destinatia Ciampino,…

- Mii de oameni așteapta, in Londra, sa ii aduca un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a. Ca sa intre in cladirea Parlamentului, unde a fost depus aseara sicriul fostei suverane, au nevoie de foarte multa rabdare. Timpul estimat este de 30 de ore. 16 kilometri. Atat trebuie sa parcurga, prin Londra,…