Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Roman II, 33 de ani, fotbalistul achizițioant de FCSB de la FC Botoșani, a transmis un mesaj cu adevarat emoționant fostei sale echipe, dar și suporterilor moldoveni. Roman promite ca se va intoarce la Botoșani și vorbește la superlativ despre antrenorul Costel Enache. ...

- FCSB - SEPSI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING.Pe Arena Naționala vom fi martorii unui duel intre locurile 2 și 3 inainte de aceasta etapa. Echipele antrenate de Nicolae Dica și Eugen Neagoe au avut un debut slab de sezon, cu eșecuri la Giurgiu și Targu Mureș, insa și-au revenit rapid din pumni și au urcat…

- Craiova a remizat pe teren propriu, scor 2-2, impotriva liderului Ligii 1 Betano, FC Botosani. Moldovenii au condus, echipa lui Mangia a intors rezultatul, dar Miron, cu un gol in minutul 54, a egalat iar tabela a ramas neclintita pana la finalul meciului. Antrenorul oaspetilor, Costel...

- Antrenorul formației FC Botoșani, Costel Enache (foto), a prefațat pentru GdS partida din etapa a treia a Ligii I, cu Universitatea Craiova, programata maine, de la ora 21.00, pe „Ion Oblemenco“. Strategul moldovenilor a afirmat ca nu subestimeaza absolut deloc ...

- Viitorul echipei naționale de fotbal a Romaniei se naște la Juventus Torino. Tabara de fotbal, deschisa in premiera de campioana Italiei in Romania, reunește peste 90 de copii, care spera sa afle secretele uneia dintre cele mai mari echipe din lume. Tinerii fotbaliști sunt pregatiți in stilul Juventus…

- Antrenorul FC Voluntari, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, ca i s-a facut rau inainte de executarea loviturilor de departajare, in urma carora echipa ilfoveana s-a mentinut in Liga I, dupa barajul cu Chindia Targoviste.

- La meciul internațional amical dintre Romania și Finlanda, de marți, 5 iunie 2018, spectatorii de la tribuna 0 arenei Ilie Oana au ramas uimiți cand, intr-o loja, l-au zarit pe nimeni altul decat celebrul antrenor al nu mai puțin celebrei vicecampioane a Premier League, portughezul Jose Mourinho, de…