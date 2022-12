Stiri pe aceeasi tema

- Competiția a avut loc duminica, 27 noiembrie, la baza sportiva One Arena de la Petrești Cupa 1 Decembrie junior, competiție de minifotbal pentru echipele de copii U 8, organizata de CS Covaci Junior Focșani la baza sportiva One Arena de la Petrești, a avut la start opt echipe din Vrancea, Galați, București.…

- Sa tot am vreo 26 de ani de cand ma invart in lumea asta a presei. Țin minte cu ce entuziasm am inceput la Uniplus Radio și cum traiam atunci ceea ce unul dintre șefii de la București a numit „perioada romantica a presei”. Țin minte ce respect aveam pentru ziariștii din presa scrisa, mi […] Articolul…

- O fetița de o luna din Tulnici a ajuns aseara in stare grava la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimoon” Focșani, unde se zbate intre viața și moarte. Din primele informații, aseara, micuța ar fi fost lovita din greșeala cu o foarfeca in fontanela, de unul dintre frații sai. O joaca intre copii,…

- Ultima etapa a Campionatul Național Enduro-Cross 2022 care a avut loc la Zarnești, sambata 29 octombrie, le-a adus sportivilor de la ACS Odobești, Secția Moto, trei locuri pe podiumul de premiere. Onisim Strimbu a terminat pe primul loc la categoria TV-C, Adrian Chiciu a fost al doilea la Quad C, iar…

- Sportivii Secției motociclism a ACS Odobești au concurat la finalul saptamanii trecute la doua competiții – una naționala și una internaționala. La Enduro-Cross, la Campulung Muscel, a fost ultima Etapa Regionala Est la care odobeștenii s-au clasat de trei ori pe primul loc și o data pe poziția a treia.…

- Foarte tinerii sportivi de la CS Satori Focșani, pepiniera Secției de Arte marțiale de la CSM Focșani 2007, au concurat sambata, 22 octombrie, la Cupa Hizashi la karate SKDUN, care a avut loc la Dobroiești, Ilfov. Cei 11 karatiști de la Satori au obținut 14 medalii. Rezultate: Cosmin Oprea, locul I…

- Urmeaza etapa naționala a Enduro-Cross La Turcoaia, in județul Tulcea, a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute etapa regionala Enduro-Cross, Zona Est, la care au concurat și sportivi de la ACS Odobești, care s-au aflat intre protagoniștii concursului. La categoria Moto, Cosmin Minculescu a incheiat…

- Vrancea este un județ iubit de Dumnezeu, iar acest lucru se poate observa și din numarul mare de biserici existente. La inceput de toamna, pașii ne-au purtat nu departe de Focșani, intr-un loc in care omul este mai aproape de divinitate, și anume la Biserica „Ovidenia‟ din Odobești. Cu ajutorul preotului…