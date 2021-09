Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de comemorare a victimelor atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 se deruleaza in zona "Ground Zero" din orasul New York, unde se aflau Turnurile Gemene din cadrul Complexului World Trade Center (WTC).

- Ceremonia de la New York ce marcheaza 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie a inceput sambata la Memorialul din Manhattan, unde se inaltau cele doua turnuri gemene ale World Trade Center (WTC) distruse in atacurile jihadiste intreprinse de Al-Qaida, informeaza AFP si Reuters. …

- Primul moment de reculegere in intreg orasul New York a fost tinut sambata, in memoria victimelor atacurilor teroriste din urma cu 20 de ani, la ora locala 08:46. La memorialul creat pe locul fostelor cladiri World Trade Center se afla si cuplul prezidential Biden, fostii presedinti Bill Clinton si…

- Se implinesc 20 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie, soldate cu aproape 3.000 de morți. In dimineața zilei de 11 septembrie 2001, 19 teroriștii s-au urcat la bordul a patru avioane de linie, preluand controlul asupra aeronavelor la scurt timp dupa decolare. Turnurile Gemene au fost lovite…

