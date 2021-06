Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 24-28 mai 2021, Școala Gimnaziala „Dimitrie Gusti”, din Nereju, a fost gazda unei mobilitați virtuale, ultima din cadrul proiectului Erasmus+ Programme-Strategic Partnership, Project Nr.2018-RO01-KA229-049284_1, cu titlul ,,Reading Teaching for Social and Educational Inclusion”. Proiectul…

- Scoala Gimnaziala “Nicolae Iorga” din Focsani a participat ȋn saptamȃna 19-23 aprilie 2021 la o mobilitate virtuala in cadrul proiectului de parteneriat de schimb interscolar Erasmus+ “Different Colours of Us” (2019-2021), actiunea cheie KA229. Activitațile au fost gazduite de scoala partenera College…

- Problema incalțamintei care nu poate fi curațata temeinic și pe care riscam sa o distrugem folosind mașina de spalat rufe poate ramane doar o amintire. De curand, Smart Cleaning a adus in Focșani sistemul revoluționar de curațare si igienizare profesionala a incalțamintei și a articolelor din piele,…

- Veste buna pentru parinți, dar mai ales pentru copii: s-a deschis KIDS OUTLET, primul outlet exclusiv pentru copii din Vrancea, la etajul I al magazinului Milcov. Ideea acestui nou concept a aparut la sfarșitul anului trecut, iar visul a devenit realitate in aprilie, anul acesta. „Ideea magazinului…

- 16 elevi și 8 profesori de la Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu” din Focșani au participat, in perioada 22-26 martie, la cea de-a patra activitate de invațare din cadrul proiectului SAVE THE FUTURE NOT ONLY TODAY, care a avut loc in mediul online, activitate coordonata de Sevin Tekin Anatolian…