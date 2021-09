Stiri pe aceeasi tema

- Lava vulcanului de pe insula La Palma a ajuns in Oceanul Atlantic. Din imaginile surprinse de martori se vede cum deasupra apei s-a creat un nor de aburi si fum.Intre timp, lava continua sa distruga tot ce ii sta in cale. Printre cladirile facute scrum este si o biserica.

- O biserica de pe insula spaniola La Palma s-a prabușit ca un castel de nisip din cauza scurgerilor de lava provocate de eruperea vulcanului Cumbre Vieja, relateaza Euronews.Imaginile dramatice au surprins fumul dens care a cuprins turnul bisericii înainte de prabușirea în doar câteva…

- Rauri de lava s-au scurs in cursul noptii de vineri spre sambata, 25 septembrie, pe versantii vulcanului Cumbre Viejo de pe insula spaniola La Palma, iar aeroportul local a fost inchis dupa ce eruptia s-a intensificat si a intrat in cea mai exploziva faza de pana acum, a informat agenția Reuters, preluata…

- Regele Felipe al VI-lea al Spaniei si sotia lui, regina Letizia, au mers joi pe insula La Palma, din arhipelagul Canare, unde vulcanul Cumbre Vieja a erupt la sfarsitul saptamanii trecute pentru prima data in 50 de ani, relateaza dpa. Cuplul regal s-a intalnit cu o parte dintre cele peste…

- Sateliții au urmarit cum vulcanul Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma a erupt duminica, ducand la evacuarea a mii de rezidenți și turiști.Satelitul european Sentinel-2 de observare a Pamantului a fotografiat erupția in timp ce a zburat peste vulcan luni.

- Eruptia vulcanului din La Palma continua sa afecteze zonele populate ale insulei. Aproximativ 10.000 de persoane sunt evacuate de pe insula. In prezent, lava avanseaza cu 300 de metri pe ora spre ocean. Autoritatile din Palma au precizat ca vulcanul a emis deja peste 20.000 de tone de dioxid…

- Pana la 300 de case au fost distruse de lava vulcanului Cumbre Vieja, care a inceput sa erupa duminica, dupa 50 de ani, pe insula spaniola La Palma, aflata in arhipelagul Canare, relataza publicația locala El Diario. Peste 6.000 de oameni au fost deja evacuați, in timp ce raurile de lava scuipate de…

- Autoritațile au evacuat aproximativ 5.000 de oameni din mai multe localitați din insula La Palma din arhipelagul Canare, dupa erupția unui vulcan. Rauri de lava de 15 metri au inghițit deja 20 de case in satul El Paso și drumurile din zona, a declarat primarul Sergio Rodriguez postului de radio TVE…