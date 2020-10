Stiri pe aceeasi tema

- Familia unui tanar din Slobozia Bradului nu mai are liniște dupa ce joi seara Emanuel C. a fost urmarit cu mașina pana in localitatea invecinata, Tamboești, și batut cu salbaticie de trei indivizi. Se pare ca este vorba despre un conflict intre doua familii, conflict aparut dupa ce Emanuel C., tanarul…

- Cele mai optimiste estimari dau ca posibila inceperea competiției cand vor aparea masuri de relaxare. Daca vor fi! Ideea acestui comentariu mi-a fost generata de meciul din Cupa Romaniei dintre Victoria Gugești și Sporting Liești de miercuri, 9 septembrie. S-a intalnit o echipa de Liga a IV-a, cea mai…

- Primarul Nicu Pardos este candidatul Partidului Social Democrat pentru inca un mandat la Primaria Obrejița. Nicu Pardos este primul primar al comunei inființate in 2004, fiind unul dintre primarii de „patru stele” ai județului Vrancea. Cu sprijinul echipei PSD de la Consiliul Județean și al președintelui…

- Semne bune bac-ul are. Daca luni, candidații inscriși in a doua sesiune a examenului de bacalaureat s-au declarat, in mare parte, nemulțumiți de subiecte, ieri, lucrurile au stat cu totul altfel. Motivul: „Matematica și Istoria sunt mai ușoare pentru ca aici ai date clare, nu-i nimic subiectiv‟, considera…

- A fost anunțat un incendiu la o casa din comuna Vanatori, sat Joraști. Intervine Detașamentul de Pompieri Focsani cu 3 ASAS si 1 SMURD. Casa arde pe circa 100 mp, incendiul este localizat, se lucreaza la lichidare. ISU VRANCEA Articolul ULTIMA ORA! VIDEO și GALERIE FOTO: Incendiu la o casa din Joraști…