Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit, vineri dupa-amiaza, in Delta Dunarii, unde efectueaza o vizita impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, si ministrul Mediului, Mircea Fechet. Imbracați complet in alb, Klaus si Carmen Iohannis au ajuns, in jurul pranzului, in Delta Dunarii. Conform Administratiei Prezidentiale,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit, vineri dupa-amiaza, in Delta Dunarii, unde efectueaza o vizita impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, si ministrul Mediului, Mircea Fechet. Imbracati complet in alb, Klaus si Carmen Iohannis au ajuns, in jurul pranzului, in Delta Dunarii. Conform Administratiei Prezidentiale,…

- Familia Pascu, parinții tanarului drogat care a ucis 2 studenți in 2 Mai, este una instarita. Mihai și Miruna Pascu au peste 300 de proprietați pe numele lor in București și Constanța. Averea familiei Pascu consta in proprietați imobiliare in buricul Capitalei, dar și terenuri in celelalte sectoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru completarea Codul muncii care prevede ca salariatii care au in intretinere copii cu varsta pana la 11 ani pot beneficia de telemunca patru zile pe luna. „La cerere, salariatii care au in intretinere copii in varsta de pana la 11 ani beneficiaza…

- Șoferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere și provoaca accidente mortale vor ajunge direct la inchisoare. Legea a fost promulgata vineri. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare,…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca eșecul aderarii Romaniei la spațiul Schengen este unul al Uniunii Europene, nu al politicienilor noștri. Iohannis a afirmat, joi, la Bruxelles, ca s-a mai facut un progres „lent”, dar subiectul va aparea pe agenda Consiliului JAI doar in momentul in care va exista…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, legea prin care perioada de vanatoare a cormoranului mare este extinsa de la intervalul 1 septembrie – 28 februarie la tot parcursul anului, informeaza Agerpres. Actul normativ vizeaza modificarea anexei nr. 1 la Legea vanatorii…

- O casa de vacanța din Predeal a fost devastata de un urs. Animalul a intrat in locuința și a distrus tot ce i-a ieșit in cale. Nimeni nu se afla in locuința in acel moment, din fericire. La trei ore dupa ce proprietarii unei case din Predeal au parasit locuința, un urs a spart ușa […] The post Galerie…