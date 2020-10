Stiri pe aceeasi tema

- Continua lucrarile de reabilitare și și modernizare a drumului județean 202 E in cadrul proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judetean, dintre localitatile limita judet Buzau-Voetin-Sihlea-Obrejita-Timboiesti-Bordesti cu conectivitate directa la reteaua TEN-T”. Practic, pe mai multe…

- Valerica Chitic este candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al orașului Marașești. Valerica Chitic este primar al orașului Marașești din anul 2012, are doua mandate la activ și se afla in fața celui de-al treilea mandat de edil șef. In toți acești ani, Valerica Chitic a implementat…

- Cele mai optimiste estimari dau ca posibila inceperea competiției cand vor aparea masuri de relaxare. Daca vor fi! Ideea acestui comentariu mi-a fost generata de meciul din Cupa Romaniei dintre Victoria Gugești și Sporting Liești de miercuri, 9 septembrie. S-a intalnit o echipa de Liga a IV-a, cea mai…

- Pana sa numere bobocii, toamna aceasta, viticultorii sunt cu ochii pe banuții pe care ii vor caștiga de pe urma strugurilor scoși la vanzare. Recolta din acest an este relativ bogata, clienții sunt insa cei care lipsesc. Și nu doar din cauza pandemiei! Privind retrospectiv, nici anul trecut in Piața…

- A fost anunțat un incendiu la o casa din comuna Vanatori, sat Joraști. Intervine Detașamentul de Pompieri Focsani cu 3 ASAS si 1 SMURD. Casa arde pe circa 100 mp, incendiul este localizat, se lucreaza la lichidare. ISU VRANCEA Articolul ULTIMA ORA! VIDEO și GALERIE FOTO: Incendiu la o casa din Joraști…