- Politistii vranceni sunt prezenti la datorie si in acest weekend pentru mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica si pentru crearea unui climat de siguranta rutiera pe drumurile publice. Politistii rutieri sunt prezenti in teren, pentru prevenirea accidentelor de circulatie iar pentru…

- Apropierea sarbatorilor de iarna și a atmosferei de bucurie generala in miros de cozonac proaspat și vin fiert ne face sa ne deschidem inimile dupa un an incrancenat și obositor, sa ne apropiem cu caldura de cei dragi și sa devenim mai generoși, mai buni și mai ingaduitori. Acum, in prag de Moș Niculae,…

- Sub egida Consiliului Județean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, in parteneriat cu Teatrul Elisabeta din București și Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia din Focșani, organizeaza spectacolul de teatru Ghici cine te suna?! Evenimentul va avea loc duminica, 21 noiembrie 2021, de la ora 19.00, in sala teatrului…

- Centrul Cultural Vrancea vine cu o noua surpriza! Va invitam la o masa rotunda alaturi de Mirela Vescan, o prezența indragita, apreciata și valoroasa din domeniul make up artiștilor romani. Ne bucuram sa aflam tainele infrumusețarii feminine, cu diferite tehnici de machiaj, vineri, 8 octombrie 2021,…

- Centrul Cultural Vrancea, sub egida Consiliului Județean Vrancea, organizeaza marți, 28 octombrie 2021, in intervalul 16.00 – 20.00, doua workshopuri inedite: Pictura pe ciorapi și Cum sa scrii un blog, cu bloggerița Laura Bucur! Laura se adreseaza cursanților Școlii Populare de Arta – clasa Design-vestimentar,…