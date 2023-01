Italianca Agata-Isabella Centasso este considerata de presa internaționala cea mai frumoasa fotbalista din Italia. Sportiva in varsta de 29 de ani este legitimata la echipa feminina a celor de la Veneția, din Serie B. Centasso are peste 50.000 de urmaritori pe contul de Instagram. Aceasta evolueaza pe postul de mijlocaș, extrema, și poarta numarul 90 pe tricou. Aceasta e pasionata de fotbal din copilarie, potrivit Daily Star . Agata-Isabella este maritata cu Andrea Migliorini (34 de ani), legitimat in prezent la Lavello (Serie D), dar a jucat și pentru Veneția in sezonul 2012-2013. Vezi aceasta…