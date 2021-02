Stiri pe aceeasi tema

- Premierul armean Nikol Pasinian a denuntat joi o tentativa de lovitura militara si l-a demis pe seful Statului Major, dupa ce comandamentul armatei a cerut demisia guvernului sau, relateaza AFP si EFE, potrivit AGERPRES. "Consider ca declaratia Statului Major este o tentativa de lovitura de…

- Exercitiu romano american in largul Marii Negre.Militari din Fortele Navale si din Fortele Aeriene ale Romaniei au executat vineri, 5 februarie, in bazinul Marii Negre, o misiune de instruire in comun cu militari din Fortele Navale ale SUA.Fregata "Marasesti" din dotarea Statului Major al Fortelor Navale…

- Un tanar elev, care a fost admis cu nota 10 la școala militara de la Boboc, transmite un mesaj, in contextul in care, de doua luni, cursurile se desfașoara online, in perspectiva ca, dupa 8 februarie, se va reveni in școli. „Am onoarea sa va salut! Numele meu este Andrei Ionescu și sunt elev fruntaș…

- Un tanar elev, care a fost admis cu nota 10 la școala militara de la Boboc, transmite un mesaj, in contextul in care, de doua luni, cursurile se desfașoara online, in perspectiva ca, dupa 8 februarie, se va reveni in școli. „Am onoarea sa va salut! Numele meu este Andrei Ionescu și sunt elev fruntaș…

- Unul dintre profesorii Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene de la Boboc, Cosmin Daniel Nedelcu, vorbește despre educația online și vaccinare, fiind convins de eficiența campaniei de vaccinare. „Școala online reprezinta, pentru mine, noutatea absoluta a ultimului an.…

- Prima tranșa, de 14.000 de doze, a intrat in Romania marți seara, iar miercuri dimineața a fost depozitata la Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare Medico–Militara „Cantacuzino”, de unde este distribuit. sursa foto: MApN

- Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, general-maior Viorel Pana, a participat astazi la ceremonia organizata cu ocazia decorarii drapelului de lupta al Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”.In anul in care unitatea a sarbatorit 100 de ani de activitate…

- Potrivit instituției de invațamant, toții elevii au fost testați inaintea inceperii examenelor.Cei 11 care au fost depistați cu infecția Sars-Cov-2 au fost izolați la nivelul școlii sau la domiciliu. De asemenea, au mai fost izolați și opt colegi, contacți direcți ai lor. ”Pentru aceștia, urmeaza a…