(Galerie FOTO) IMPRESIONANT! Ce mobilizare a fost pentru Alexandra! Mobilizare impresionanta a elevilor și preofesorilor de la Școala nr. 11, pentru organizarea unui targ de Craciun caritabil pentru Alexandra ( vezi detalii despre cazul ei ), precum și din partea buzoienilor care au mers sa cumpere obiectele realizate de elevi și profesori! La eveniment a fost prezenta și Alexandra, impresionata și copleșita de numarul mare de oameni veniți la targ. „Aceștia sunt colegii și profesorii mei! Aș spune fara ezitare ca sunt toți, cu mic, cu mare, prietenii mei Astazi am fost toți pe aceeași „unda” pentru Alexandra! Alexandra… atat de frumoasa… de blajina… cu ochii… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

