- In urma cu patru ani, compania Jidvei, cel mai mare producator roman de vinuri, a lansat campania „Vin de casa din must de la Jidvei”, o inițiativa menita sa contribuie la promovarea și transmiterea tradițiilor naționale de producere a vinurilor de casa, parte a unei moșteniri culturale de secole. Ediția…

- - 28 traineri internaționali din 15 țari susțin ”jocurile verii” GROW Games in 11 orașe din Romania pentru a pregati peste 700 liceeni in viața de adult și viitorul in cariera - Daca ai in spate un ghizdan cool, pe telefon cele mai noi soundtrack-uri, haine in stil…

- In acest week end se desfasoara la Ovidiu editia a zecea a Zilelor Orasului Ovidiu, un eveniment deosebit, pe toate gusturile si pentru toate varstele, administratia locala din Ovidiu dedicandu le locuitorilor orasului importante actiuni artistice si sportive. Potrivit organizatorilor, astazi la Centrul…

- Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova organizeaza, intre 27 – 30 iunie, a doua ediție a Festivalului Internațional al Tinerilor Regizori THEATER NETWORKING TALENTS. La aceasta ediție a festivalului sunt organizatori Departamentul de Arte al Universitații din Craiova, Teatrul Național ...

- Casa de Cultura ,,Carsium" Hirsova a gazduit Festivalul ndash; Concurs Regional ,,Primavara dobrogeana, primavara de folclor", initiat si desfasurat de Liceul Teoretic ,,Ioan Cotovu" Hirsova sub auspiciile aniversarii Centenarului Marii Uniri, cuprins intr un amplu program de activitati culturale de…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” participa in perioada 23-26 iunie 2018 la cea de-a 42-a ediție a Congresului Academiei Romano-Americane de Științe și Arte (ARA), care va avea loc la Cluj-Napoca. Ediția de anul acesta, cu o insemnatate deosebita ...

- Asociația Produs de Cluj a transformat timp de trei zile, la finele saptamanii trecute, municipiul Gherla intr-o adevarata capitala a produselor autentice și tradiționale realizate de micii intreprinzatori clujeni. „Asociatia Produs de Cluj va aniversa in curand sapte ani de la primul targ desfasurat…

- Spectacole de teatru, lansari de carte, ateliere și expoziții vor avea loc incepand din 7 mai și pana in 13 mai, la Festivalul Internațional de Teatru „Povești” din Alba Iulia. Ediția de anul acesta este speciala nu doar pentru ca se va desfașura primavara, ci și pentru ca este una dedicata Centenarului…