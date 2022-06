(GALERIE FOTO) Iași: Grav accident rutier în Păcurari. Patru persoane au murit Patru persoane și-au pierdut viața noaptea trecuta intr-un grav accident care s-a produs in municipiul Iași. Șoferița unui autoturism care circula dinspre Pacurari spre Fundatie a pierdut controlul volanului intr-o curba, a lovit o cladire si a intrat in plin intr-o autoutilitara stationata pe dreapta langa care se aflau șapte muncitori de la Citadin. In urma coliziunii au rezultat opt victime, in cazul a patru dintre acestea fiind declarat decesul. Femeia care a provocat tragedia a fost transportata la Spitalul de Neurochirurgie, unde a fost testata cu aparatul, reieșind o alcoolemie de 0,42… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane și-au pierdut viața noaptea trecuta intr-un grav accident care s-a produs in municipiul Iași. Șoferița unui autoturism care circula dinspre Pacurari spre Fundatie a pierdut controlul volanului intr-o curba, a lovit o cladire si a intrat in plin intr-o autoutilitara stationata pe dreapta…

- Accident rutier cu doua autoturisme implicate, pe raza localitatii Dolhestii Mari, azi 15 iunie. In urma evenimentului, doi adulti si un minor au fost transportati la spital pentru investigatii suplimentare., transmite ISU Suceava. Au intervenit la fata locului pompierii militari ai Detasamentului Falticeni…

- Joi dupa amiaza, 2 iunie, in jurul orei 15.15, salvatorii Detasamentului de Pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru descarcerarea unei persoane dintr un autoturism implicat intr un accident rutier pe DN 22F la intersectie cu DJ 229 la iesirea din localitatea tulceana Izvoarele. Conform…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Iasi.Potrivit ISU Iasi, un autoturism a intrat intr un copac. Trei persoane au fost ranite, una idntre victime fiind incarcerata. Evenimentul rutier a avut loc in comuna Cotnari, pe DC144.La fata locului a intervenit Sectia de Pompieri…

- UPDATE Toate cele patru victime sunt transportate la spital.Un accident rutier intre doua autoturisme pe raza localitatii Darmanesti, s a produs azi, 19 aprilie. Intervin pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare cu sprijinul a trei echipaje SAJ. In urma evenimentului au rezultat patru…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata intre localitatile Harsova si Stupina, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un autoturism s a rasturnat. Din primele informatii doua persoane au fost ranite. Un barbat a fost preluat de un echipaj SMURD si transportat la Spitalul din Harsova. Un…

- In data de 15 aprilie a.c., in jurul orei 13.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Barbu Catargiu" al judetului Ialomita a fost anuntat, prin sistemul unic pentru apeluri de urgenta 112, despre producerea unui accident rutier la iesire din orasul Tandarei.Potrivit ISU Ialomita, in accident…