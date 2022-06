GALERIE FOTO / Furtuna a rupt zeci de copaci în București. Un arbore s-a rupt în curtea sediului PNL Furtuna și grindina care au durat cel mult o ora in București au facut ravagii. Mașinile „inotau” in apa de pe strazi, iar copacii rupți de vijelie și-au facut de cap chiar in curțile autoritaților – unul la sediul PNL, altul la Prefectura. Cateva zeci de minute de grindina și furtuna au transformat Capitala intr-o […] The post GALERIE FOTO / Furtuna a rupt zeci de copaci in București. Un arbore s-a rupt in curtea sediului PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

