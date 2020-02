[GALERIE FOTO] Fotograful Andrei Birsan, despre Bucurestiul in ultimii 30 de ani: Capitala s-a kitschosit, dar oamenii care vin ridica orasul

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul fostului ministru pentru Capitala se numeste ”Bucuresti, capitala oamenilor buni” si se bazeaza pe patru principii esentiale: curatenie, calitate, control si colaborare.”Orice plan serios pentru dezvoltarea unui oras incepe si se termina cu oamenii. (...) Peste cinci luni putem…

- CHIȘINAU, 10 ian - Sputnik. Un barbat in varsta de 40 de ani, suspectat de vanzarea stupefiantelor, a fost reținut de oamenii legii. Operațiunea s-a desfașurat dupa ce oamenii legii l-au filat pe banuit timp de doua luni și au acumulat probe care ar demonstra vinovația acestuia. In cadrul perchezițiilor…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a vorbit la Antena3 despre situația ingrijoratoare in care se afla Capitala in privința poluarii, subliind ca primariile sunt cele care pot controla traficul și cele care...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis joi ca Guvernul Ludovic Orban trateaza Bucureștiul 'ca pe ruda straina si demna de blamat', dupa ce in ultimele saptamani edilul a avut mai multe schimburi de replici cu premierul.„Si in 2020, in ciuda vitregiei guvernului, care trateaza Capitala…

- București: Marș in memoria eroilor Revoluției din 1989 Foto: Arhiva. Bucurestenii se aduna în Piata Victoriei pentru a participa la un mars în memoria eroilor ucisi în timpul Revolutiei din decembrie 1989. Apelul a fost lansat de mai multe organizatii internationale si comunitati…

- Accident in lant pe strada Mihai Viteazul din Capitala. Patru masini, printre care si un automobil al politiei, s-au ciocnit violent. De vina ar fi soferul unui camion, care nu a cedat trecerea masinii de politie, care avea girofarul pornit.

- Inca un accident cu cateva momente in urma, pe strada Hristo Botev din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit martorilor, doua mașini s-au tamponat violent. Oamenii legii au intervenit la fața locului.Imaginile au fost postate pe AutomobilistMD.

- Dupa rezultatul notabil de anul acesta obținut de naționala de tineret, calificarea la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, Romania vrea sa organizeze turneul final al Campionatului European U 21 din 2023.Cel care a facut anunțul a fost președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu. ” Pentru…