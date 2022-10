Stiri pe aceeasi tema

- La Mausoleul Eroilor din Maraști a avut loc astazi deschiderea oficiala a evenimentului de ciclism ”Mausolee pe bicicleta”!, in prezența principelui Nicolae al Romaniei, care a depus o coroana de flori in memoria eroilor cazuți in Primul Razboi Mondial. ”Mausolee pe bicicleta” este un eveniment la care…

- Primarul Cristi Misaila a supravegheat turnarea primului strat de asfalt pe strada Odobești din municipiul Focșani. Aceasta este una dintre strazile unde lucrarile au fost intarziate din cauza lucrarilor suplimentare precum montarea unei conducte de gaze, extrem de necesara și solicitata de focșanenii…

- Primarul Cristi Misaila a inaugurat, vineri, cel mai mare loc de joaca din municipiul Focșani. Situat in cartierul Sud, in spatele Mausoleului Eroilor, locul de joaca ofere cele mai bune condiții atat pentru copii cat și pentru parinți și bunici. Pe langa leagane, balansoare și tobogane, locul de joaca…

- Primarul Cristi Misaila a inspectat, ieri, șantierele lucrarilor de modernizare de pe mai multe strazi din Focșani. Au fost verificate lucrarile realizate de CUP Salubritate in cartierul Sud, dar și modul in care s-a mobilizat constructorul care lucreaza in cadrul proiectului european “Resistematizarea…

- *Totul despre resistematizarea strazilor 1 Decembrie 1918, Anghel Saligny, Gh. Longinescu, Birsei și Odobești Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila a avut o intalnire de lucru, pe teren, cu reprezentanții constructorului care lucreaza in cadrul proiectului european “Resistematizarea…

- ” LPS Focșani a fost punctul definitoriu in dezvoltarea carierei mele de rugbist!” O postare pe pagina de facebook a CSM Știința Baia Mare anunța ca ”Iulian Ailincai semneaza cu campioana Romaniei!” Cine este Iulian Ailincai, ”puternicul pilier dreapta”, ”tare precum o stanca și puternic pe picioare”,…