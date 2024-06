Stiri pe aceeasi tema

- Relațiile pe care le avem cu oamenii pot avea o influența pozitiva sau negativa in viața noastra. Am ajuns la jumatatea lunii iunie, dar nu este prea tarziu pentru schimbari majore. Acești nativi vor intalni oameni care vor aduce schimbari majore in viața lor. Intalnirile din luna iunie care aduc schimbari…

- Prima reacție a fostului primar Radu Mazare la ieșirea din penitenciar, dupa 5 ani de inchisoare, a fost sa repete aproape in continuu ca nu il mai intereseaza viața publica. Intrebat ce l-a speriat atat de tare in penitenciar incat se retrage complet din spațiul public, Mazare a replicat: Intrebat…

- Dupa divorțul de CRBL, anunțat la inceputul lunii aprilie 2024, Elena Viscu s-a retras din atenția publica, renunțand inclusiv la activitatea din mediul online. Pauza luata a ajuns la final, fiindca fosta soție a cantarețului este din nou activa pe rețelele sociale. Pare ca inflorește pe zi ce trece.…

- Primavara acestui an se va incheia cu vești excelente pentru unii nativi norocoși. Astrologii au dezvaluit care sunt singurele zodii carora luna mai 2024 le-a pregatit o surpriza de proporții. Viața lor este pe cale sa se schimbe in urmatoarele saptamani. Noroc și abundența pana la finalul lunii mai…

- Un pelerinaj in amintirea celor doi tineri care si au pierdut viata in accidentul rutier de la 2 Mai, in vara 2023, are loc astazi, 2 mai 2024, cu plecare din Vama Veche spre locul accidentului. In ciuda vremii ploioase, participantii nu au renuntat la actiunea sub sloganul "Cu 2MAI putinildquo;, care…

- Vama Veche, judetul Constanta, prinde viata in nuante de turcoaz. Vama Veche, judetul Constanta, prinde viata in nuante de turcoaz.Pe plaja nisipoasa, unde valurile marii creeaza un paradis feeric, razele soarelui reflectate in apele Marii Negre creeaza un tablou fermecator.Turistii si localnicii se…

- Horoscopul zilei de 24 aprilie 2024. Berbecii trec la schimbari majore in viața lorHoroscopul zilei de 24 aprilie 2024 spune ca nativii din zodia Berbecului fac schimbari majore in viața lor. Aceasta perioada vine cu provocari pentru unii nativi, dar cu multe rezolvari pentru cei care au trecut prin…

- Dupa o lunga perioada in care au depus eforturi pentru a-și schimba viața, rezultatele incep sa apara pentru patru zodii din horoscop. Acești nativi au noroc atunci cand se așteptau mai puțin pe plan financiar. Se vor bucura de o abundența de care nu au mai avut parte in viața lor!Pentru Berbec:In urmatorii…