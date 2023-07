Stiri pe aceeasi tema

- Elena Fatu a absolvit Școala Gimnaziala „Duiliu Zamfirescu” Focșani cu media generala 10, aceeași medie reușind sa obțina și la sesiunea iunie 2023 a examenului de Evaluare Naționala. Elena nu este doar o eleva de 10, ci și o sportiva pe masura, fiind una dintre vrancencele care aduc cinste județului…

- Pentru un adolescent, anii de liceu reprezinta poate una dintre cele mai frumoase perioade. In cazul Biancai Neagu, șefa promoției 2023 de la Liceul de Arta „Gh. Tattarescu‟ Focșani, profil Filologie – Engleza Intensiv, liceul va ramane mereu o poveste pe care și-o va aminti cu drag. Media generala…

- Luni, absolvenții de clasa a VIII-a au susținut prima proba a examenului de Evaluare Naționala, și anume, proba la Limba și literatura romana. In Vrancea, potrivit unui comunicat de presa remis de profesoara Gabriela Marchitan, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea,…

- SCHIMB INTERCULTURAL ȊNTRE PROFESORI DIN ROMȂNIA SI MALAEZIA Ȋn perioada 25 mai – 3 iunie, opt profesori romȃni au gazduit opt profesori malayezieni ȋn cadrul unui schimb intercultural prin programul de voluntariat internațional AFS EVA Malaysia. Profesorii romȃni sunt: Nicoleta Danila (de la Scoala…

- Saptamana trecuta, cinci elevi și cinci cadre didactice, de la Școala Gimnaziala „Alexandru Vlahuța” Gugești, au participat la ultima mobilitate din cadrul proiectului de schimb interșcolar Erasmus+ „Hand in hand to create social responsibility in young adults”, proiect avand numarul de referinta 2020-1-UK01-KA229-078814_4”.…

- Vineri, 21 aprilie 2023, la Școala Gimnaziala „Ștefan cel Mare‟ (nr. 9) din Focșani a fost organizata Ziua Porților Deschise. Reprezentanții școlii spun ca a fost „un eveniment de un real succes‟, care a oferit posibilitatea viitorilor elevi de clasa pregatitoare, insoțiți de parinții și bunicii lor,…