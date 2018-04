GALERIE FOTO / Derby ca-n '90! Academia Rapid, VICTORIE contra CSA Steaua

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 37.000 de spectatori sunt prezenti, sambata seara, la meciul CSA Steaua - Academia Rapid, din Liga a IV-a, fanii aruncand cu petarde si fumigene in teren, informeaza news.ro."Primaria Capitalei va roaga sa nu mai folositi obiecte pirotehnice", a fost mesajul de la statia de amplificare…

- Azi, de la ora 19:45, in direct la TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.RO. se disputa partida dintre CSA Steaua și Academia Rapid, formațiile care se lupta practic pentru promovarea in Liga a 3-a. Partida dintre cele doua se va disputa pe Arena Naționala, in fața a peste 35.000 de oameni. Ramai pe GSP.RO…

- Directorul de marketing al CSA Steaua, Cristian Cirlan, a anunțat intr-o conferința de presa numarul exact de bilete vandute pentru partida cu Academia Rapid, de sambata, de la ora 19:45, de pe Arena Naționala. "Este un interes major pentru ca e un moment istoric pana la urma pentru sportul romanesc,…

- Steaua - Academia Rapid, partida care va avea loc sambata, de la ora 19:45, e cel mai așteptat meci al anului. Peste 36.000 de bilete au fost rezervate deja pentru derby-ul din aceasta saptamama, atmosfera de pe Arena Naționala anunțandu-se a fi una de-a dreptul exploziva. Moment numai bun pentru o…

- Derbiul Ligii a IV-a, dintre CSA Steaua si Academia Rapid, va avea loc pe Arena Nationala, a anuntat comandatul clubului militar, Cristian Petrea."Dupa discutia cu suporterii, am luat decizia de a disputa meciul pe Arena Nationala. Contractul de inchiriere ar urma sa ajunga la 50-53.000 de…

- Daniel Pancu a fost prezent la partida din Liga a 4-a dintre CS FC Dinamo și CSA Steaua unde a urmarit formația roș-albastra. Derby-ul celui de-al patrulea eșalon dintre CSA Steaua și Academia Rapid se va juca pe 13 aprilie. In prealabil, oficialii militarilor au declarat ca vor ca partida sa se dispute…

- Academia Rapid a inceput furtunos a doua parte a sezonului din Liga 4-a.Rapidiștii s-au impus cu 10-2 pe terenul lui CS Progresul 2005, transmițand un mesaj clar rivalei Steaua. Daniel Niculae, de 5 ori, Stancu, de doua ori, Goge, Vlada și Pancu au fost marcatorii giuleștenilor. Grație victoriei, Academia…

- Numirea lui Florin Bratu in functia de antrenor principal la Dinamo nu a dezamorsat situatia tensionata din „Stefan cel Mare”, mai ales dupa ce echipa a pierdut calificarea in play-off cu Vasile Miriuta in frunte. Antrenorul nu a cedat, iar in aceasta dimineata si-a cerut drepturile in birourile…