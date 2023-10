Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila și președintele Consiliului Județean, Catalin Toma, au premiat, ieri, 27 cupluri de aur care au implinit 50 de ani de casnicie. Momentul deosebit a avut loc in cadrul primei ediții a „Balului Pensionarilor” desfașurat la restaurantul Grand Or. Organizat, cu acordul majoritații din Consiliul Local, la inițiativa cluburilor de […] Articolul GALERIE FOTO: Cuplurile de aur, premiate la Balul Pensionarilor din Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea .