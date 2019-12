Stiri pe aceeasi tema

- "Altetele Lor Regale vor petrece vacanta anul acesta, in calitate de proaspata familie, impreuna cu mama ducesei, Doria Ragland", potrivit unui anunt al Palatului Buckingham, scrie revista People. Va fi un Craciun ne-regal pentru Meghan Markle si printul Harry, conform sursei. Ducele si ducesa de Sussex…

- Ducii de Sussex, Printul Harry (35 de ani) si Meghan Markle (38 de ani), au in vedere sa isi stabileasca un al doilea domiciliu, surse declarand ca este dificil pentru ei sa traiasca sub presiunea din Marea Britanie.

- Peste 70 de femei din Parlamentul britanic s-au raliat marti in jurul lui Meghan, ducesa de Sussex si sotia printului Harry, prin intermediul unei scrisori deschise in care si-au exprimat solidaritatea fata de pozitia ei privind presiunea intensa la care este supusa de mass-media din Marea Britanie,…

- Presa de senzatie care scruteaza in cele mai mici detalii familia regala britanica a surprins faptul ca de pe o masuta din sala Palatului Buckingham unde au loc receptiile a disparut o poza care ii infatisa pe printul Harry si pe sotia sa, Meghan Markle, relateaza online ziarul spaniol ABC. …

- Meghan Markle, printul Harry, Kate Middleton si printul William vor aparea intr-o reclama televizata care va promova campania „Fiecare minte conteaza/ Every Mind Matters“, lansata de Serviciul de Sanatate Publica din Anglia si de Serviciul National de Sanatate.