Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu, deputat USR: „300 milioane lei – atat au platit cetațenii romani pentru falimentul BLUE AIR” Comunicat de presa| Beniamin Todosiu, deputat USR: „300 milioane lei – atat au platit cetațenii romani pentru falimentul BLUE AIR” Dedicații pentru șmecherii sistemului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Bistrita Nasaud au fost solicitati astazi sa intervina la o aeronava usoara cazuta in lacul Colibita. Din cadrul ISU Bistrita Nasaud, la locul indicat, au fost alocate 1 autospeciala de stingere si 2 ambulante SMURD. Potrivit…

- Carmen de la Salciua și Marian Coarcheș au luat o pauza de la viața tumultoasa din Romania pentru a se delecta cu zile liniștite prin Europa. Vacanța nu este prea lunga pentru ca artista are concerte programate, insa prețul platit pe cazari nu este deloc de ignorat.

- Undeva in județul Brașov, intre munți și la aer curat in satul Cobor, a luat naștere ferma de biodiversitate Cobor, un loc care promoveaza ecoturismul in Romania. Cobor nu este un spațiu destinat tuturor turiștilor, fiind potrivit pentru cei care...

- Interlopul din Mangalia despre care SPYNEWS a dezvaluit ca a fost platit ca sa faca rost de acte false de la prietenii lui din Ministerul de Interne, pentru a aduce ilegal in Romania un turc expulzat din cauza legaturilor cu al-Qaida, a ajuns in pușcarie.

- Ca in fiecare an in care s-a ținut festivalul, Untold atrage o mulțime de fani din Romania și nu numai, turiștii straini venind și ei sa-i urmareasca pe artiștii internaționali prezenți.

- Festivalul NEVERSEA a debutat joi, 4 iulie, la malul marii cu artisti de top si cu muzica pentru diferite categorii de public. Constantenii si turistii s au adunat cu mic cu mare la mult asteptatul festival. Timp de 4 zile si 4 nopti, intre 7 si 10 iulie, zeci de mii de oameni vor trai cea mai frumoasa…

- O parte din celebrul film „Nea Marin miliardar” a fost filmat in complexul hotelier Amfiteatru-Belvedere-Panoramic situat pe o plaja din Olimp. Hotelul vestit, denumit ”perla litoralului”, a fost lasat in paragina ani la rand, dar a fost redeschis in urma cu doi ani. Iata cum arata acum locația care…