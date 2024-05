Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza sa fie construit un nou aeroport! E vorba despre Aeroportul București-Sud. „Avem o necesitate majora pentru zona de sud a orașului. Și economic, dar și in privința infrastructurii. Acesta este fundamentul inițierii procedurilor despre care vorbim. Sunt convins ca impreuna cu partenerii noștri,…

- Romania Eficienta a sarbatorit finalizarea lucrarilor de modernizare a gradinitei Zig Zag din orasul Ovidiu. La eveniment, au participat Christina Verchere, reprezentant OMV, Radu Dudau, reprezentat ERG, George Scupra, primarul orasului Ovidiu, Sorin Mihai, inspectorul General de la ISJ Constanta, Mirela…

- Comuna Zau de Campie are 3108 locuitori, potrivit datelor recensamantului din 2021. Majoritatea sunt romani (79,31%), cu minoritați de romi (9,97%) și maghiari (5,69%), iar 4,92% nu și-au declarat etnia. Comuna este formata din 9 sate și este cunoscuta datorita lacurilor din zona, Rezervației Naturale…

- Un tablou estimat la doua milioane de euro, furat dintr-o galerie din Oxford a fost gasit in Romania, a anuntat Politia. Opera de arta face parte dintr-un lot de tablouri furate si ar fi ajuns in tara noastra printr-o tranzactie pe piata neagra. Tabloul, furat din anul 2020, a fost predat autoritaților…

- Un tablou in valoare de doua milioane de euro, furat in 2020 de la o galerie de arta din Oxford si descoperit in Romania, a fost restituit autoritatilor judiciare din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, informeaza Agerpres.

- Un tablou in valoare de 2.000.000 de euro a fost gasit in Romania. Autoritatile spun ca bunul cultural ar fi fost tranzactionat pe piata neagra si ca face parte din lotul tablourilor furate in noaptea de 14 martie 2020, dintr o galerie de arta din Oxford, Regatul Unit al Marii Britanii. Potrivit unui…

- Un teren intravilan de pe starda Oborului din municipiul Constanta se vinde. Anul trecut, Primaria Constanta a emis certificat de urbanism nr. 3051 pentru Westa Trade Invest SRL. Actul face referire la terenul de pe strada Oboruli nr. 41. Westa Trade Invest SRL este detinuta de ucrainenii Elvira si…

- Consilierii județeni au aprobat vineri, 22 martie, intr-o ședința ordinara de lucru, documentația tehnico-economica pentru realizarea investiției „Imbracaminte bituminoasa ușoara pe DJ 134 Fantanele – Vețca, județul Mureș", faza Proiect Tehnic, precum și valoarea totala a investiției, de 9.266.649 de…