Ușile Primariei Panciu s-au deschis larg, ieri, pentru copiii de la Grupa Mare a Gradiniței nr.1, care au dorit sa știe cum este sa fii „Primar pentru o zi“. Proiectul, coordonat de educatoarea Milica Condrea, a facut parte din programul „Școala Altfel“. Gazda preșcolarilor a fost chiar primarul Iulian Nica. Acesta i-a intampinat pe copii la intrarea in instituție și i-a invitat sa viziteze, rand pe rand, birourile in care salariații iși desfașoara activitatea. Copiii au ascultat cu atenție explicațiile despre modul in care iau naștere proiectele de investiții, au vizitat centrul de comanda și…