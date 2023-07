[GALERIE FOTO] Cele mai frumoase plaje cu nisip negru din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- „Mamaliga functioneaza ca un indiciu al identitatii etnice, al statutului social si al moravurilor din cultura romaneasca de mai bine de un secol si jumatate”, afirma istoricul britanic Alex Drace-Francis, in volumul „Istoria mamaligii. Povestea globala a unui preparat national”. Autorul vorbeste intr-un…

- Ariane 5, racheta care a efectuat 117 misiuni intr-un sfert de secol, se retrage, dupa ce a dus pe orbita inca doi sateliți telecom. Europa este in criza la capitolul rachete, pe viitor, fiindca Ariane 6 nu este gata, iar zborurile rachetei Vega-C sunt suspendate pentru un timp.

- Totusi, in statiunile din sudul litoralului romanesc a crescut semnificativ numarul de oferte all inclusive Temperaturile ridicate din termometre a adus un val proaspat de turisti weekendul ce tocmai s a incheiat, atat pe litoralul romanesc, cat si pe cel bulgaresc. Printre cele mai solicitate statiuni…

- Aliatii din cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ar putea fi gata sa elimine unele obstacole din calea apropierii Ucrainei de alianta militara, a declarat vineri, 16 iunie, ministrul german al apararii, Boris Pistorius, informeaza Agerpres . ”Sunt tot mai multe semne ca toata lumea…

- Franturi de istorie au fost adunate si reconstituite cu migala din documente, pentru ca acum Constanta sa poata oferi turistilor sai, dar si locuitorilor, o istorie vie, ce si potriveste pasul cu cel al vizitatorilor. Organizator este Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, iar institutiile…

- Gradul de ocupare a locurilor de cazare din hotelurile deschise deja a fost de 90%, anunta Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania, citata de Rador. Succesul acestei minivacante a fost atat de mare incat, se precizeaza intr-un comunicat, in zona cluburilor din Mamaia a fost un…

- Mai sunt doar cateva zile in care pot fi depuse oferte pentru sectoarele de plaja de la Marea Neagra, care au ramas neatribuite, dupa prima runda de licitații, anunța Administratia Nationala „Apele Romane”. La acest moment, este in plina desfasurare etapa a II-a de licitatie publica privind inchirierea…

- FMI atrage atentia: Europa se va confrunta cu o corectie „dezordonata” a preturilor locuintelor, intr-o perioada in care regiunea se lupta sa reduca inflatia. Se pare ca o criza in piata imobiliara pandeste la colt, in mai multe tari europene. acest declin s-ar putea accelera semnificativ pe masura…