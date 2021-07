GALERIE FOTO Cea mai interesantă plajă din România este săpată în inima munților și se asemănă cu celebra Krabi din Thailanda Este vorba de plaja Suncuius, din judetul Bihor, unde a fost amenajata o plaja de o frumusete rara chiar in inima Apusenilor, scrie site-ul Calator in Bascheti, care compara acest loc cu exoticul Krabi din Thailanda. Plaja este pe un mal al Crișului, iar pe celalalt mal se ridica o stanca ce amintește de peisajul […] The post GALERIE FOTO Cea mai interesanta plaja din Romania este sapata in inima munților și se asemana cu celebra Krabi din Thailanda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman aflat in vacanța in Grecia a primit o lecție usturatoare de la autoritațile grecești. S-a comportat ca in Romania și a intrat cu mașina pe plaja. Administratorii plajei au aparut imediat cu un tractor și fara sa stea o secunda la discuții au confiscat mașina romanului. O romanca aflata in vacanța…

- Fathi Taher, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Romania și fost patron al echipei de fotbal Rapid București, a murit vineri, la varsta de 73 de ani. Acesta era internat intr-un spital din Istanbul și suferea de o boala incurabila. Fathi Taher, aflat pe lista celor mai bogate persoane…

- La Șuncuiuș, in Bihor, a fost amenajata o plaja in inima Apusenilor, cu nisip fin, sezlonguri ca la mare și un peisaj demn de Thailanda. Stanca e cea care te duce cu gandul la exoticul Krabi.Raul Criș formeaza langa stanci un loc perfect de scaldat.Traseul spre acest loc este facil:București - Alba…

- O plaja salbatica, superba și plina de poezie, din inima munților, poate fi vizitata foarte ușor de oricine.La Șuncuiuș, in Bihor, a fost amenajata o plaja in inima Apusenilor, cu nisip fin, sezlonguri ca la mare și un peisaj demn de Thailanda. Stanca e cea care te duce cu gandul la exoticul Krabi,…

- Comisia Europeana a lansat oficial Fit for 55, pachetul care va declansa o adevarata revolutie industriala in ce privește mediul. Noile masuri, in numar de 12, atrag majorari importante de preț la energie și combustibil, in toata Uniunea Europeana. Liderul Delegației PSD din Parlamentul European, Dan…

- The statistical office of the European Union, Eurostat said that in 2019, Romania had the smallest number of computer tomography (CT) scanners in hospitals relative to the number of inhabitants with 0.9 CT scanners per 100,000 inhabitants, followed by France (1.1), the Netherlands, Poland and Slovakia…

- Fostul ministru al Justiției Catalin Predoiu susține ca in mandatul de 12 luni, nu a avut ca obiectiv ridicarea MCV, mai ales ca a fost și pandemie. Declarația vine dupa decizia Comisiei Europene de a menține Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) in cazul Romaniei, singura țara europeana care…

- Premierul Florin Cițu a minimalizat, miercuri, in conferința de presa susținuta de la Palatul Victoria dupa ședința de Guvern, incidentul legat de uciderea ursului brun Arthur, considerat de activiștii de mediu cel mai mare urs din Romania. Citu a susținut ca a avut o discutie pe aceasta tema cu ministrul…