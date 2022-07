Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti au fost dati disparuti dupa ce s-au aventurat sa inoate larg pe unul din brațele peninsulei Halkidi din Grecia in ciuda vantului puternic si a valurilor inalte, a anuntat duminica un purtator de cuvant al pazei de coasta, informeaza agentia DPA, citata de Agerpres. Potrivit relatarilor,…

- Renumita pentru peisajele impresionante, arhitectura cicladica autentica și viața de noapte vibranta, Mykonos este cea mai scumpa insula a Greciei. Stațiunea a devenit renumita in topul destinațiilor de vacanța din anii ’60 datorita celebritaților care...

- Primarul Capitalei Nicusor Dan anunta ca doar jumatate din sirenele de alarmare a populatiei din Bucuresti sunt functionale, unele putand fi operate doar manual si ca Primaria Generala a alocat 2,7 milioane de lei plus TVA pentru a reabilita si moderniza sistemul de instiintare/alarmare, potrivit…

- Primul parc pentru persoanele cu deficiențe de vedere a fost amenajat in cartierul Telecentru din Capitala. Acesta are un trotuar tactil care ii ajuta pe nevazatori sa ajunga la terenul de joaca, terenul sportiv sau zona de odihna cu mese și scaune.

- 700.000 de angajati din tara intra la companii din Capitala. Bucurestiul s-a transfor­mat intr-un Manhattan al Europei de Est cand vine vorba de fluxul zilnic de navetisti. De luni pana vineri incepand cu 5 dimineata coloane de microbuze, autobuze si masini personale se indreapta spre Capitala pentru…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a afirmat ca au fost evaluate peste 2,6 milioane de dosare de pensii, din 4,8 milioane de dosare, la un eveniment de specialitate, citat de Agerpres. Intrebat daca ar putea creste pensiile mai mici, el a raspuns ca aceasta discutie este neconstitutionala.…

- Metropola Guangzhou, un important centru comercial si de productie din China, a anuntat joi un program de screening a aproximativ o treime din cei 19 milioane de locuitori ai sai, dupa un rezultat „anormal” al unui test COVID-19 efectuat pe aeroport. Majoritatea zborurilor din aceasta zi au fost anulate,…

- Ministerul Sanatatii mai are de primit in aprilie, mai si iunie 9 milioane de doze de vaccin anti-COVID, a declarat joi ministrul Alexandru Rafila, in condițiile in care depozitele sunt pline. „Depozitele sunt pline si din pacate nu avem la dispozitie un mecanism acceptabil care sa faca posibila amanarea…