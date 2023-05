Stiri pe aceeasi tema

- Romania a obținut locul I pe țari la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Seniori, desfașurata in Antalya, Turcia. Elevii din lot se intorc acasa cu doua medalii de aur, trei de argint și una de bronz, anunța Ministerul Educației.

- Constanteanca Sabrina Maneca-Voinea a cucerit singura medalie a Romaniei la Campionatele Europene de gimnastica din Turcia, clasandu-se pe poziția a treia la sol, cu o nota de 13,566.In varsta de 15 ani, romanca și-a adjudecat astfel medalia de bronz, iar deasupra ei s-au clasat Jessica Gadirova (14,000)…

- In asteptarea rezultatului final al intalnirii dintre Slovenia si Romania, tabloul pentru faza finala (7-12 noiembrie) a Cupei Billie Jean King este aproape complet.La Delray Beach, SUA si vedetele sale Jessica Pegula si Coco Gauff au invins Austria, scor 4-0, in timp ce finalista la Roland-Garros…

- Echipa feminina a Romaniei s-a clasat pe locul 5 la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Antalya (Turcia), miercuri, iar aceasta performanta s-a asigurat calificarea la Campionatele Mondiale din toamna de la Anvers.Romania a reusit astfel sa califice ambele echipe la Mondialele de…

- Vacantele in Antalya s-au scumpit anul acesta cu aproape 20%, dar, cu toate acestea, Summer Tour se asteapta sa aduca in jur de 70.000 – 80.000 de turisti din Romania, potrivit directorului general al agentiei de turism, Mahir Ahmetoglu. „In toata lumea vorbim despre o inflatie foarte mare, nu doar…

- Poli Iași s-a intors astazi in Romania, dupa un stagiu de pregatire de 10 zile efectuat in Turcia. Cornel Șfaițer, președintele divizionarei secunde, a fost impresionat de modul in care localnicii au gestionat situația de dupa cutremure. Poli Iași a plecat spre Antalya chiar pe 6 februarie, ziua fatidicelor…