Stiri pe aceeasi tema

- Trupa care in anii 90 a pus practic bazele muzicii dance in Romania, și-a incheiat apoteotic turneul inceput in urma cu aproape doua luni. Dupa concerte in 16 orașe din Romania și doua reprezentații la Chișinau, ”3 Sud Est” a organizat pe 28 noiembrie un spectacol grandios la Sala Palatului.

- Romania a inceput in forta Campionatul Mondial de tenis de masa pentru juniori, care se disputa in aceasta perioada in Slovenia, la Nova Gorica. In concursul feminin Under 19, Constanta are doua reprezentante, Elena Zaharia CSM Constanta si Bianca Mei Rosu dubla legitimata la LPS Nicolae Rotaru si CSM…

- In ediția de astazi a emisiunii noastre, relatam de la prezentarea catalogului – album „Biblioteca Manastirii Uspenia. Catalogul carții vechi și rare, sec. XVI – XVII”, vol. I, rod al muncii doamnei Anca Libidov, profesor de Limba și literatura romana, doctor in istorie, cercetator in cadrul Comunitații…

- Administratorul de sistem al Filelist, unul dintre cele mai vechi și cunoscute site-uri de torrente din Romania, a anunțat ca platforma se va inchide definitiv dupa 16 ani de activitate. Filelist a funcționat timp de 16 ani ca o sursa principala de conținut piratat, oferind utilizatorilor sai posibilitatea…

- Ziua Bastonului Alb a fost marcata la sfarșitul saptamani trecute la Cinematograful Unirea, printr-un eveniment organizat de consilierul județean Cristina Breșug și de Laura Danila, vicepreședinte filialei județene a Asociației Nevazatorilor din Romania.

- Nu mai este o noutate pentru nimeni faptul ca vanzarea de monede și bancnote vechi a devenit una extrem de profitabila. Prin urmare, tot mai mulți colecționari de bani vechi iau cu asalt platformele de social media și site-urile specializate pe care sunt publicate diferite anunțuri de vanzare. Descopera…

- In ultima perioada, colecționarii de bani vechi iau cu asalt platformele de social media și site-urile specializate pe care sunt publicate diferite anunțuri de vanzare. Iar asta pentru ca tot mai mulți amatori incearca sa vanda bancnote sau monede rare, pe care le au prin casa. Iata ce bancnote vechi…

- Romania a continuat sa adune medalii la a patra etapa a Campionatului Mondial de lupte pe plaja, Beach Wrestling World Series Constanta 2023, care se desfasoara pe plaja Neversea din Constanta. S au disputat intrecerile categoriei de varsta Under 17, iar tricolorii au obtinut 12 medalii trei de aur,…