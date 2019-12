Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata soul Celeste a fost desemnata castigatoarea premiului "Rising Star" - cunoscut anterior sub numele "Alegerea criticilor" - in cadrul competitiei Brit Awards 2020, au anuntat organizatorii, citati sambata de Press Association. "Vedeta in devenire" Celeste, cu origini jamaicane, calca astfel…

- Antonia este una dintre cele mai iubite și indragite artiste de la noi. Cantareața are mii de fani in intreaga țara, dar și in afara, iar la fiecare concert reușește sa-și impresioneze fanii cu vocea sa. Vedeta nu a fost artista din totdeauna, insa a cochetat cu scena inca de mica, dar intr-un alt domeniu.

- Cantareața columbiana Shakira a dezvaluit cu ce credeau cei doi copii ai sai ca se ocupa, informeaza elconfidencial.com. In documentarul "El Dorado Tour", Shakira face numeroase dezvaluiri legate de viața sa personala. Vedeta din Columbia marturisește ca cei doi baieți pe care ii are cu fotbalistul…

- Xonia a fost acuzata ca si-a facut prea multe operatii estetice, insa vedeta neaga aceasta varianta. Ea a oferit primele declarații pe marginea subiectului. Cantareața a ajuns de nerecunoscut. Artista s-a ales dintr-o data cu fata umflata, iar acest lucru nu poate fi pe seama luarii in greutate,…

- Bianca Dragușanu traiește clipe de poveste. Vedeta s-a casatorit de doar cateva luni cu Alex Bodi, iar de atunci viața i s-a schimbat complet. Are parte de cele mai frumoase locuri, dar și de cele mai incendiare momente alaturi de soțul sau.

- Primaria Municipiului Constanta continua sa demoleze garajele construite ilegal pe domeniul public, pentru suplimentarea locurilor de parcare.Peste 500 de garaje construite ilegal pe domeniul public au fost dezafectate in ultimul an.Conform situatiei intocmite de reprezentantii Directiei Generale Politia…

- Duminica, 13 octombrie, cantareața Cristina Spatar l-a aniversat pe fiul ei, Albert, care a implinit 10 ani. Zi importanta in viața artistei Cristina Spatar. Vedeta serbeaza ziua de naștere a baiatului ei, Albert. Aceasta i-a facut urari publice fiului ei. "…13 octombrie… in urma cu 10 ani, ai aparut…