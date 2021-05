Stiri pe aceeasi tema

- CSM 2007 LPS Focșani a urcat pentru al doilea an consecutiv in turneul final al Campionatului Național U 18 la baschet. Dupa ce au terminat fara infrangere tururile de calificare anterioare, jucatorii pregatiți de profesorii Petruț Mihai și Florin Munteanu au avut un turneu bun, la București,…

- CSM Focșani 2007 – ACS SR Municipal Brașov 1-7 (0-4) Fotbaliștii juniori au revenit in competiții dupa mai bine de un an de pauza impusa de pandemia de coronavirus. Juniorii U 17 și U 19 ai CSM 2007 și LPS Focșani, care au avut inițial programate jocurile pentru 17 aprilie, vor debuta in campionatele…

- Turneul Ligii Naționale de Baschet de la Cluj Napoca, din zilele de 2 și 3 aprilie, nu a adus nici un profit pentru CSM Focșani 2007 – așa cum de altfel era de așteptat in condițiile in care jucatorii pregatiți de profesorii Petruț Mihai și Florin Munteanu urma sa intalneasca pe lidera clasamentului,…

- Handbaliștii juniori 1ai CSM Focșani 2007 au participat, de vineri, 2 aprilie, pana duminica, 4 aprilie, la turneul tur al Seriei Valoare 2 a Campionatului Național care va avut loc in Sala Polivaenta. Voi repeta ceea ce am spus și cu alta ocazie: echipa focșaneana a de juniori 1 este alcatuita, cu…

- CSM 2007 a caștigat doua dintre cele trei partide din turneul de la Polivalenta Handbaliștii juniori 2 ai CSM Focșani 2007 s-au calificat in Grupa Valoare a Campionatului Național dupa ce s-au clasat pe locul 2 al Grupei Geografice A. Turneul retur al Grupei Geografice a avut loc la Focșani,…

- Momente unice, incarcate de emoții puternice, au trait vineri tinerii care, in urma cu aproximativ o luna de zile, au ales sa imbrace haina de militar. In garnizoanele Focșani și Galați, la sediile batalioanelor de infanterie din componența Brigazii 282 Blindata „Unirea Principatelor”, au avut loc ceremoniale…