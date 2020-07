Stiri pe aceeasi tema

- L-au incercat, marți, 21 iulie, micii jucatori de la Covaci Junior și CSM Focșani și au fost mulțumiți La Varnița – pentru cine nu știe, e mai la vale de Racoasa, satul de reședința al comunei cu același nume – gospodarii, inainte de toate, primarul Vladimir Paun și viceprimarul Ionel Vladoiu, cu forțe…

- Echipa se va pregati pe Milcovul pana la 22 iulie dupa care va pleca in cantonament la Govora; sambata, 18 iulie, va fi amicalul cu Victoria Gugești Echipa de fotbal seniori a CSM Focșani 2007 se afla de o saptamana in pregatire la Stadionul Milcovul pentru sezonul 2020-2021 al campionatului Ligii a…

- Dupa saptamani bune in care starea de sanatate s-a deteriorat din ce in ce mai mult, parintele Petrea Petrea, cel care a fost parohul Bisericii „Tururor Sfinților” din Focșani, a murit ieri la Spitalul „Fundeni” București. Conform surselor noastre, preotul ar fi suferit o criza de pancreas, dar era…

- Cautarea unui apartament s-a sfarșit! Complexul Victoria propune un concept nou, modernist, pentru piața imobiliara din Focșani. Cel mai nou proiect imobiliar din Focșani ofera spații comerciale și o serie de apartamente de 1, 2, 3 sau 4 camere, cu locuri de parcare subterane. Complexul este in construcție…

- Primarul Cristi Misaila a oficiat, astazi, prima cununie civila in foișorul din Gradina Publica a municipiului Focșani. Mihaela Anghel și Tiberiu Alin Radulescu au fost primul cuplu focșanean care a spus Da la ceremonia organizata in centrul municipiului. Deoarece a fost organizata in aer liber, la…

- Cea mai recenta relaxare a condițiilor pentru reluarea activitații sportive a scos la activitați in aer liber sportivi și sportive de la, inclusiv, disciplinele care iși traiesc existența preponderent in sali. Intre acestea se afla și voleiul, junioarele de la CSS Focșani profitand, cu folos, de posibilitatea…

- Povestea Alexei Lupu, sefa promotiei 2020 la Liceul de Arta „Gheorghe Tattarescu‟ Focsani, este abia la inceput. La cei 19 ani pe care ii are, Alexa vrea sa studieze Conservatorul la Bucuresti si sa devina membra a unui cor profesionist precum „Madrigal‟. Dar viata ei nu a fost intotdeauna legata de…

- 5asec, liderul mondial in domeniul curațatoriilor, a deschis primul magazin din Focșani, pe Bulevardul Unirii, nr.65, intre magazinul Vodafone și Școala nr.9. Cu peste doua mii de magazine in toata lumea, 5asec se diferențiaza prin calitatea serviciilor oferite clienților, tratamentele specifice pe…