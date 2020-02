Seara baroc-romantica la Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski

In aceasta seara, incepand cu ora 18.30, in sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski", ne vom putea bucura de un concert al orchestrei de camera, sub conducerea muzicala a lui Sebastian Tegzesiu, tanarul violonist care, desi este angajat… [citeste mai departe]