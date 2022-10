Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au manifestat sambata in mai multe orase din Statele Unite, printre care Washington, pentru a cere apararea dreptului la avort, dinamitat la nivel federal in aceasta vara de Curtea Suprema, si pentru a declansa un „val albastru” democrat cu ocazia alegerilor de la jumatatea mandatului…

- Agentiile de informatii americane cred ca anumiti membri ai Guvernului ucrainean au autorizat atacul in care o masina a explodat langa Moscova in august, soldandu-se cu decesul Dariei Dughina, fiica unui proeminent nationalist rus, relateaza The New York Times. Oficialii citați spun ca Statele Unite…

- Președintele american, Joe Biden a declarat in cadrul discursului sau de la Adunarea Generala a Națiunilor Unite, ca Statele Unite sunt decise sa apere democrația in intreaga lume, in urma amenințarilor nucleare lansate marți dimineața de liderul rus Vladimir Putin. Principalele declarații ale președintelui…

- Mii de oameni așteapta, in Londra, sa ii aduca un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a. Ca sa intre in cladirea Parlamentului, unde a fost depus aseara sicriul fostei suverane, au nevoie de foarte multa rabdare. Timpul estimat este de 30 de ore. 16 kilometri. Atat trebuie sa parcurga, prin Londra,…

- Liderul AUR l-a acuzat pe ambasadorul țarii noastre in Statele Unite, Andrei Muraru, ca impreuna cu alți demnitari i-ar fi sabotat vizita pe care urma sa o faca in SUA, peste cateva zile. Simion anunțase, luni, ca va participa la actiuni ale ONU si la un dineu cu secretarul de stat Mike Pompeo, astfel…

- Statele Unite sunt ingrijorate de planurile Indiei de a participa la exercitii militare comune cu Rusia, a declarat marti secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Luna trecuta, Moscova a anuntat intentia de a organiza exercitiile ‘Vostok-2002’ (Est)…

- Una dintre vilele preferate de dictatorul Nicolae Ceaușescu și familia sa in anii comunismului, situata la cateva minute de partia de schi din Predeal, a fost scoasa la vanzare. Conform click.ro, prețul cerut de actualii proprietari este de peste 1 milion de euro. Chiar daca avea vile de protocol in…

- Dupa mai multe luni de dezbateri interne, administrația Biden s-a oferit sa-l elibereze pe Viktor Bout – un traficant rus de arme, care executa o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare in Statele Unite -, ca parte a unei ințelegeri prin care sa obțina eliberarea a doi cetațeni americani deținuți in Rusia…