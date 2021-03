GALERIE FOTO / Accident soldat cu cinci răniți, între un tren Regio și un tir Un accident feroviar a a avut loc luni, in localitatea Padureni din județul Timiș. Trenul Regio Moravița – Timișoara a lovit un autotren al carui șofer a incalcat regulile de circulație. Mai exact, conducatorul auto al TIR-ului nu a oprit la indicatorul STOP, iar mașina a fost lovita de trenul Regio ce circula pe relația […] The post GALERIE FOTO / Accident soldat cu cinci raniți, intre un tren Regio și un tir appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

