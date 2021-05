Stiri pe aceeasi tema

- Sandra Izbașa s-a numarat printre numele mari care s-au prezentat la Teatrul Nottara pentru a-i aduce un ultim omagiu maestrului Ion Dichiseanu. Totodata, actori mari precum Valentin Teodosiu și Eugen Cristea au venit sa-și ia ramas bun de la cel care le-a fost coleg timp de mai multe decenii.

- Ion Dichiseanu este cunoscut pentru rolurile sale in filme celebre. Marele actor a decedat joi, 20 mai, dupa luni intregi in care a stat internat in spital. Filmul controversat in care Ion Dichiseanu a aparut Astazi, trupul neinsuflețit al artistului a fost dus la Teatrul Nottara, acolo unde mai multe…

- Simona Florescu a ajuns in urma cu scurt timp la Teatrul Nottara, unde trupul neinsuflețit al lui Ion Dichiseanu a fost depus pentru ca toți cei dragi sa iși poata lua ramas bun de la el. Fosta soție a actorului a venit insoțita de nepoțica sa, fiica Ioanei Dichiseanu, despre care se știe ca maestrul…

- Trupul neinsufletit al lui Ion Dichiseanu va fi depus vineri, la ora 13,00, in foaierul Teatrului Nottara, iar cei care doresc ii vor putea aduce un ultim omagiu. Potrivit unui comunicat al Teatrului Nottara transmis AGERPRES, intregul proces se va desfasura cu respectarea normelor sanitare in vigoare.…

- Mirel Radoi (40 de ani), selecționerul echipei naționale a Romaniei, s-a prezentat la meciul dintre Rapid și Csikszereda (2-0), din Liga 2, in mare stil. Radoi a venit la stadion intr-un Lamborghini Urus, bolid stil SUV, cu un preț de pornire de peste 200.000 de euro. De altfel, selecționerul echipei…

- Culița Sterp a panicat pe toata lumea. Cantarețul a trezit emoții intense in Republica Dominicana. Poliția a venit in jungla pentru el, dupa ce coechipierii din tabara Faimoșilor s-au declarat cei dintai ingrijorați de soarta lui. Poliția a venit in jungla dupa Culița Sterp. Ce s-a intamplat cu vedeta?…

- Momente extrem de grele pentru Elena Merișoreanu! Cunoscuta interpreta de muzica populara așteapta ca starea de sanatate a soțului sau sa se imbunatațeasca. Partenerul vedetei sufera de o forma grava a COVID-19 și a fost recent transportat la spital cu Ambulanța. Soțul Elenei Merișoreanu, de urgența…

- Kepler Laveran de Lima Ferreira, cunoscut lumii drept Pepe, ramane chiar și la 38 de ani un "stalp de fier" din apararea echipei FC Porto. Fundașul portughez de origine braziliana și-a amintit cum a ajuns pentru prima data in tabara "dragonilor", in 2004.