- Premierul Ludovic Orban a votat, duminica dimineața, iar la ieșirea de la urne, premierul a declarat ca a ales pentru o Românie care sa se dezvolte și a subliniat ca nu are emoții în privința victoriei candidatului pe care îl susține, ci doar în privința scorului, transmite Mediafax.„Am…

- Istoria Coca-Cola in Romania merge mana in mana cu istoria capitalismului romanesc: in 1991, cand Coca-Cola imbutelia prima sticla de bautura racoritoare in tara, Romania avea doar doi ani de cand era o piata libera, o perioada insuficienta pentru o...

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei se afla in fata ultimelor doua partide din grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2020, cea cu Suedia care se va juca vineri, 15 noiembrie, pe Arena Nationala din Bucuresti si cea cu Spania echipa deja calificata la Euro in deplasare pe 18 noiembrie…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener oficial in Romania al Programului Climate KIC, organizeaza in perioada 21 – 22 și 25 noiembrie 2019, un program de formare profesionala in domeniul economiei circulare. Cursurile vor avea loc la sediul CCIAT din P-ța Victoriei…

- Oamenii depun deșeurile in tomberoane, le scot la poarta in ”ziua de gunoi” și mai departe nu se gandesc decat cum sa-și spele pubelele și ce fel de saci menajeri sa pregateasca pentru urmatoarea saptamana. In locurile in care exista containere speciale pentru colectarea gunoiului in mod selectiv, nici…

- • 55% din consumul energetic al unui imobil este folosit pentru incalzire, diferenta fiind impartita pentru iluminat, apa calda si electrocasnice; • 35% din pierderile de caldura dintr-un imobil sunt prin peretii neizolati, 15% prin pardoseala fara protetie termica, 25 % prin ferestre si usi neetanse,…

- Ediția cu numarul șase a festivalului DIPLOMA , un proiect inițiat de The Institute și inspirat de UniCredit Bank, prezinta in fața publicului larg noua generație de creativi romani. Astfel, vizitatorii festivalului au ocazia sa admire lucrarile tinerilor artisti inainte ca acestea sa fie expuse in…

- In satele din Romania, carciumile sunt pline cu oameni la orice ora. Unii iși ineaca amarul in bautura, alții beau de bucurie. In supermarket, o sticla de bere variaza intre 2,3 lei și 15 lei, iar o sticla de vin costa cel puțin 15 lei.