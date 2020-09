Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național „Eugene Ionesco” te invita sa privești ultimele șase spectacole din cadrul maratonului online, scrie diez.md Miercuri, 2 septembrie, ora 17.00 – „Deschiderea stagiunii”, de Mihail Sebastian. Monospectacol cu Andrei Sochirca. Joi, 3 septembrie, ora 17.00 – „O istorie foarte simpla”,…

- Miercuri, 19 august, pe esplanada Casei de Cultura din Suceava va avea loc vernisajul primei expoziții de-aici a cunoscutului sculptor Ion Mindrescu, din Mihoveni-Șcheia, dar care locuiește la București. Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat la Radio Top ca vernisajul este…

- Uniunea Artiștilor Plastici din Romania, Filiala Pictura București va invita publicul la deschiderea expoziției personale a artistei Bianca-Andreea Constantin intitulata"Ab initio". Vernisajul expoziției va avea loc marți, 18 august, ora 18:00, la Caminul Artei/ Centrul Artelor Vizuale de pe str.…

- Complexul Panoramic Belvedere Amfiteatru revine in circuitul turistic."Din 1 august, dr. Mohammad Murad readuce la viata emblema litoralului romanesc Complexul Panoramic Belvedere Amfiteatru revine in circuitul turistic dupa o perioada de mai bine de 10 ani de cand a fost lasat in voia vantului, nisipului…

- RESITA – Evenimentul premierei la spectacolul „O noapte furtunoasa“ va fi dublat de vernisajul unei expozitii documentare! Dupa ce publicul a ales varianta finala a afisului, acesta fiind stabilit prin like-uri din trei variante propuse de Teatrul de Vest Resita, pe pagina oficiala de Facebook, dupa…

- PRO ROMANIA invita toate formatiunile politice prezente in judetul Buzau in cadrul unui dialog structurat, menit sa ajute la disecarea celor mai bune initiative si optiuni pentru dezvoltarea judetului Buzau si ridicarea nivelului de trai al cetatenilor acestuia.

- Pandemia de coronavirus ne-a schimbat viețile, dar nu le-a deturnat cu totul. Pe langa tragediile pe care cu toții le regretam, contextul pandemic a fost prolific pentru unii dintre noi. Dupa zecile de zile de izolare și autoizolare, viața iși recapata incet-incet, firescul. Asta s-a simțit și la…

Sub egida "Invita un mentor RSF la clasa ta on-line", la Școala Gimnaziala "Avram Iancu" din Turda s-a desfașurat Romanian Science Festival, o inițiativa care promoveaza studiul științelor in școlile...