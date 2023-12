Stiri pe aceeasi tema

- Imagini uimitoare au fost surprinse astazi in Palatul Parlamentului. Ploaia a provocat inundații pe holurile acestui simbol al puterii romanești. In ciuda cheltuielilor semnificative efectuate pentru lucrarile de renovare, galeți din plastic au fost așezate pe jos, pe marmura, pentru a strange apa infiltrata…

- Fostul premier și lider al PNL, Ludovic Orban, a fost surprins luni in timp ce dormea in banca sa din Camera Deputaților, la ședința solemna consacrata Zilei Naționale a Romaniei. Parlamentul Romaniei a organizat o ședința solemna dedicata Zilei Naționale a Romaniei, cu 4 zile intarziere. In timpul…

- O tanara de 21 de ani, din comuna Corod, sat Bratulești, județul Galați, batuta și amenințata cu moartea in mod repetat de soț, a incercat sa fuga la domiciliul parinților ei.Barbatul a obligat-o sa se urce in mașina, din care femeia disperata a reușit sa se arunce in timpul mersului, scrie Vremea Noua.…

- Paul Anghel, directorul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), a dat publicitații vineri noi imagini cu mizeria gasita in bucataria restaurantului McDonald’s din Gara de Nord din București. Video-ul a fost publicat dupa ce, cu o zi inainte, restaurantul a fost inchis temporar…

- Valea Oltului blocata de un TIR rasturnat de-a curmezișul șoselei. Accidentul, surprins de camera de bord a mașinii din spate. Impactul devastator a avut loc pe DN 7, in localitatea Caineni, judetul Valcea, și a fost surprins de o camera de bord. Soferul unui TIR pierde controlul volanului si se rastoarna…

- Locuitorii din provincia Al-Haouz, aflata in Muntii Atlas, zona cea mai afectata de cutremur au fost martorii unei minuni. Un bebeluș a fost salvat ca prin minune de sub daramaturi. After many hours of earthquake, they heard the crying sound, it was a newborn baby. Ya Allah have Marcy on us ????????…