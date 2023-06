Galaxy Z Flip 5 ar urma să coste mai mult decât modelul anterior Galaxy Z Flip 5, cel mai ieftin din cele doua smartphone-uri pliabile pe care Samsung le va lansa in curand ar urma sa coste 1.300 de euro (versiunea cu 8GB RAM si 128GB stocare). Spre comparatie, aceeasi versiune de Galaxy Z Flip 4 costa 1.100 de euro in momentul lansarii. Asta se traduce printr-o scumpire de 20% fata de anul trecut. Pretul ridicat nu este iesit din comun pentru smartphone-urile pliabile, care reprezinta in continuare o nisa pe care nu toti si-o permit. Samsung, insa, pare sa creada ca, chiar si cu preturile mari de pana acum, mai este loc de scumpiri. Asta in conditiile in care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul oficial Samsung a gazduit, pentru putin timp, un comunicat de presa prin care anunta organizarea unui eveniment Unpacked pe finalul lunii iulie. Este posibil ca, la fel ca in alte ocazii, cei de la Samsung sa se fi grabit cu publicarea comunicatului, pentru ca, intre timp, acesta a disparut.…

- Pixel Fold foloseste o balama verticala, la fel ca Galaxy Fold, care face ca smartphone-ul sa fie inchis si deschis asemenea unei carti. Avantajul acestei abordari este ca pot fi acomodate doua ecrane. Cand telefonul este pliat, poate fi folosit ecranul extern, de 5,8 inch (2092×1080 pixeli, 408 ppi).…

- In timpul conferintei Apple privind veniturile de joi, Cook a spus ca Apple a stabilit ”un record trimestrial” pentru afacerile sale din India si ca a inregistrat o crestere ”foarte puternica, de doua cifre, de la an la an”. Apple nu dezvaluie cifrele sale de vanzari in India. In al doilea trimestru…

- Cei de la Google nu au mai avut rabdare pana la Google I/O si au confirmat existenta si iminenta lansare a smartphone-ului pliabil Pixel Fold printr-o scurta filmare.Cu mai putin de o saptamana inainte de evenimentul Google I/O, unde ar urma sa fie prezentat oficial primul smartphone pliabil al companiei,…

- Deschizi, pornesti si inchizi in mod convenabil automobilul fara a fi nevoie sa scoti telefonul mobil din buzunar. Smartphone-urile Android compatibile permit acum functionalitate completa cu BMW Digital Key Plus. Utilizatorii BMW care au telefoane compatibile de la Samsung si Google o pot folosi pentru…

- In contextul adoptarii actului normativ care stabilește tarifele RCA la nivelul prețurilor de vanzare din 28 februarie 2023 s-a ridicat și intrebarea daca nu cumva ar fi fost mai potrivita o inghețare a prețurilor la nivelul utimului tarif de referința. Aratam, intr-un alt material, ca pe majoritatea…

- Smartphone-ul e cel mai bun prieten al nostru, vrem sa lucram pe el, sa ne uitam la filme pe el, sa cream amintiri cu el, sa il folosim ca ceas deșteptator, ca device de urmarire a sanatații sau ca amic de nadejde care sa ne reaminteasca ce avem de facut. E o misiune grea, insa noile smartphone-uri…

- Telefoanele pliable costa in general peste 1.000 de euro, dar tot mai mulți oameni le considera interesante și volumele de vanzari vor crește puternic, pe o piața totala a smartphone-urilor care este pe minus. Samsung este, de departe, principalul jucator. Chiar și așa, ele vor ramane de nișa cel puțin…