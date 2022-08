Galaxy Z Flip 4, prezentat oficial – mai mic şi mai autonom Spre deosebire de Fold 4, Flip 4 reprezinta o optiune mai accesibila, datorita pretului mai mic. Acesta poate parea si mai familiar utilizatorilor care au avut posibilitatea sa foloseasca telefoane cu clapeta, avand un mecanism de pliere similar. Noutatile pe care le aduce Galaxy Z Flip 4 sunt si mai putine decat in cazul lui fold 4. Cea mai importanta este trecerea de la o baterie de 3.300mAh, la una de 3.700mAh. Cresterea capacitatii bateriei a fost o mutare obligatorie pentru Samsung, dupa ce Flip 3 a suferit de o autonomie foarte mica. Noul terminal este si mai mic cu cativa milimetri, masurand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

