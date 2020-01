Galaxy S20 se lanseaza pe 11 februarie - Zvonurile despre cea mai noua gama de smartphone-uri de la Samsung

Stiri pe aceeasi tema

- Conform sitelui LetsGoDigital , anul 2020 nu vine cu doar un telefon nou, ci cu patru noi modele de iPhone in luna septembrie. „Telefoanele Apple care apar in toamna trebuie sa inlocuiasca seria iPhone 11 actuala. In loc de trei modele, seria de modele din 2020 pare sa fie compusa din patru…

- In 2019, Samsung a surprins cu modelul S10e. Era mic, cu hardware bun și preț decent. In 2020, nu mai exista o așa varianta, scrie PlayTech.ro. Va fi insa Samsung S20, iar cel mai mare va fi S20 Ultra. Cat de mare va fi insa diferența de dimensiune? Samsung S20 va fi disponibil in trei versiuni: S20,…

- Huawei a anunțat ca a reușit sa livreze in 2019, 6,9 milioane de smartphone-uri echipate 5G , un numar impresionant daca luam in calcul faptul ca raspandirea rețelelor 5G se afla totuși intr-o faza incipienta la nivel mondial și nu trebuie uitat nici embargoul la care este supusa compania in SUA. In…

- ​Samsung va prezenta la targul CES Las Vegas doua versiuni mai accesibile la preț ale celor mai performante smartphone-uri ale sale. Galaxy Note 10 Lite dispune de stylus, are ecran de 6,7 inci, dar este mai mic decat Note 10+. Galaxy S10 Lite are ecran de 6,7 inci, camera tripla pe spate și baterie…

- Motorola Razr nu mai este doar un zvon sau un concept. Primul telefon pliabil de la Motorola si al treilea lansat pe piata a fost anuntat in mod oficial in cadrul unui eveniment care a avut loc la Los Angeles, scrie go4it.ro. Acesta este primul model de telefon pliabil care poate fi folosit asemeni…

- connect a luat parte la evenimentul de lansare al celui mai recent smartphone din portofoliul Motorola și conform oficialilor companiei noul telefon va fi disponibil in Romania dupa lansarea globala, fara a avea momentan o data exacta pentru disponibilitate. Razr este primul smartphone pliabil cu clapeta,…

- Compania chineza Xiaomi a prezentat primul telefon din lume care are o camera de 108 megapixeli. Senzorul de inalta rezoluție a fost dezvoltat de Samsung, insa nu se afla inca in dotarea telefoanelor pe care sud-coreenii le au acum in gama, relateaza BBC. Camera de 108 megapixeli realizeaza „fotografii…

- Abia a fost lansat si primeste o actualizare. Nu de voie, de nevoie. Vorbim despre Google Pixel 4. Intre timp, sud coreenii de la Samsung si-au propus sa scape de orice decupaj de pe ecranul telefonului. Solutia:...