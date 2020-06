Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a oferit, intr-un studiu publicat luni, o estimare mai restransa asupra numarului posibil de civilizatii extraterestre din galaxia noastra, relateaza UPI. Pe baza presupunerii ca viata ar evolua pe alte planete intr-un mod similar celui in care a aparut…

- ​Suntem sau nu singuri în Univers este o întrebare pusa de milioane de ori și un raspuns clar nu vom primi niciodata. Însa un nou studiu a încercat sa estimeze câte civilizații inteligente ar putea exista în galaxia Calea Lactee, iar raspunsul - imposibil de verificat…

- In acea perioada, la inceput de secol XX, majoritatea oamenilor de stiinta considerau galaxiile pur si simplu „nebuloase spiralate” din Galaxia noastra. In cadrul reuniunii anuale a Academiei Nationale de Stiinte („The National Academy of Sciences” – NAS) din Washington, la 26 aprilie 1920, in auditoriul…

- O noua lucrare publicata in Astrophysical Journal Letters dezvaluie ca astronomii au gasit o lume noua in jurul unei stele indepartate. Kepler-1649c, o planeta cu doar 6% mai mare decat Pamantul, orbiteaza in „zona locuibila” a stelei sale. Planeta are caracteristici asemnanatoare Pamantului atat in…